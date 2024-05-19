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Анекдот дня: що робив Мойша у шафі у Фими?

Анекдот дня: що робив Мойша у шафі у Фими?

Доброго ранку, одесити, і вдалого всім вам і нам дня недільного! Сподіваємося, на вас чекає смачний сніданок і кава ароматна і проведення часу виключно приємне.

А ще на вас, звичайно ж, чекає порція ранкового гумору від «Одеського життя».

Прийшов Фіма з роботи трохи раніше. Заходить до спальні, а там дружина лежить у ліжку:
– Цілю, ти чого розлягалася?..
– Ойц, щось із серцем, так стукає, так стукає… Сходи в аптеку, купи чогось!
Ну, робити нічого, збирається. Виходить до іншої кімнати, а там син:
– Ти чого тут!?
– Та там (киває на спальню) дядько Мойша в шафі ховається…
Фіма йде знову до спальні, відкриває шафу, а там сусід Мойша.
– Мойша!.. У мене дружина при смерті, а ти, шлімазл, тут із сином в хованки граєш!?..

Роги , карикатура

Мудра порада бабусі

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