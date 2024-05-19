Анекдот дня: що робив Мойша у шафі у Фими?

А ще на вас, звичайно ж, чекає порція ранкового гумору від «Одеського життя».

Прийшов Фіма з роботи трохи раніше. Заходить до спальні, а там дружина лежить у ліжку:

– Цілю, ти чого розлягалася?..

– Ойц, щось із серцем, так стукає, так стукає… Сходи в аптеку, купи чогось!

Ну, робити нічого, збирається. Виходить до іншої кімнати, а там син:

– Ти чого тут!?

– Та там (киває на спальню) дядько Мойша в шафі ховається…

Фіма йде знову до спальні, відкриває шафу, а там сусід Мойша.

– Мойша!.. У мене дружина при смерті, а ти, шлімазл, тут із сином в хованки граєш!?..

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