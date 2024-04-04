Анекдот дня: чим пахне варення мадам Шмулензон

Отже, заварюємо міцну каву і дістаємо найпривабливіші смаколики… Любите солодке? Ось і героїня нашої сьогоднішньої історії теж не проти як поласувати, так і з іншими поділитися:

– Мадам Шмулензон, а шо це з вашої кухні такі аромати долинають, шо у міня аж голова кругом?

– Від все вам треба внюхати. Чи не надто у вас великий ніс?

– Міня ж по-сусідськи мучить інтерес!

– Та шо там розповідати. Варю варення.

– Що ви недомовляєте. Пахне не тока варенням.

– Шо? Дуже пахне?

– Ну.

– Ну шо ну. Варю варення і трохи самогону.

– А шо ви стали пити?

– Ні. Я чисто з медичною метою. Я їм розтиратимуся.

– Ви що? Не розказуйте нікому. Якщо Грицько почує, шо ви самогон та на поперек. Його ж схопить інфаркт.

– Та не хвилюйтеся за Грицю. Я вже з ним домовилася. За півлітра він міня сам і розтиратиме.

– А варення, я перепрошую, яке?

– Та полуничне.

– А можна мені на пробу баночку?

– На пробу можу дати облизати ложку. А баночка півлітра 10$.

– Що так дорого.

– Так ви ж його ще не куштували. Це ж не варення. Це ж пісня. Це чисте здоров’я. Гриша моїм варенням самогон занюхує.

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