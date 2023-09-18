Анекдот дня: как Наум Соломонович грабителя банка одолел

С добрым утром понедельника, неунывающие (так ведь?) одесситы! И не забываем, что как бы ни пытался враг нам напакостить, хуже в итоге он делает только себе.
Итак, понедельника нам всем удачного и по возможности без «сюрпризов» неприятных. А если и случится «форс-мажор» какой, советуем брать пример с героя нашего сегодняшнего одесского анекдота:
Менеджер одесского банка Наум Соломонович таки уговорил грабителя взять еще и ипотечный кредит!
Еще больше анекдотов:
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