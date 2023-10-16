Анекдот дня про ограбление по-одесски

С добрым утром, Одесса! Новая трудовая неделя на старте. Желаем чтоб она была легкой, положительной и познавательной. А чтоб вся неделя была легкой на подъем, начинайте ее с дозы утреннего позитива, которую вам предлагает «Одесская жизнь».
— Одесса. Старый дворик. В дверь квартиры стучатся грабители.
— Кто там?
— Та не бойтесь! Не гости!
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