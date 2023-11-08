Анекдот дня про Фортуну и Фемиду

Доброе утро, одесситы! Сегодня нам обещают пасмурную погоду и даже немного осадков. Но что нам погода, если с самого утра дозу утреннего позитива дарит «Одесская жизнь».
— Моня, шо делать, если отвернулась Фортуна?
— Сема, таки главное, чтобы не заинтересовалась Фемида!
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