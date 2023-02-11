Анекдот дня: Роза Моисеевна дает показания в полиции

Доброе утро, неунывающая Одесса! Надеемся, что эта суббота окажется поспокойнее вчерашней пятницы, ну и посветлее, как знать…

В любом случае «Одесская жизнь» желает все удачного и плодотворного во всех смыслах дня. И да минует наших милых дам участь героини сегодняшнего анекдота. Хотя… может быть, и тут все оказалось к лучшему? Судите сами:

Роза Моисеевна в полиции:

– Горящие холодным огонем глаза, сильные и нежные руки, хриплое страстное дыхание…

– Роза Моисеевна, ну а еще были какие-то приметы у грабителя?

Другие наши анекдоты: