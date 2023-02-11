Анекдот дня: Роза Моисеевна дает показания в полиции

Доброе утро, неунывающая Одесса! Надеемся, что эта суббота окажется поспокойнее вчерашней пятницы, ну и посветлее, как знать…
В любом случае «Одесская жизнь» желает все удачного и плодотворного во всех смыслах дня. И да минует наших милых дам участь героини сегодняшнего анекдота. Хотя… может быть, и тут все оказалось к лучшему? Судите сами:
Роза Моисеевна в полиции:
– Горящие холодным огонем глаза, сильные и нежные руки, хриплое страстное дыхание…
– Роза Моисеевна, ну а еще были какие-то приметы у грабителя?
Другие наши анекдоты:
- Какую работу ищет одесская мадам?
- Что такое чудо по-одесски?
- Роза Соломоновна завела молодого любовника;
- Останавливается «Мерседес» возле девушки…