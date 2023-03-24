Анекдот дня: Рабинович хочет петь и плясать, но…

Доброе утро, одесситы! Сегодня пожелаем вам пятницы легкой, но плодотворной. И да минует вас сегодня нежданный визит «любимой» тещи…
А наш сегодняшний анекдот – о небезызвестном нам Рабиновиче:
Рабиновичу хотелось петь и плясать, кричать от радости и дарить цветы симпатичным девушкам, однако мешал давивший на плечо гроб с тещей.
Еще больше анекдотов:
- Рабиновичу стало плохо в больнице;
- Помнит ли муж Софы дату свадьбы?
- Сема любит тещу больше чем жену;
- Отчего умерла теща Фимы?
- У Изи умерла теща.