Анекдот дня: Рабинович хочет петь и плясать, но…

В Одессе появилась урна-интеллигент (фотофакт) Ах, эти мелочи жизни, пусть даже в виде обычной городской урны… Бывает, что проходишь мимо – не замечаешь. А бывает так, что пройти мимо просто так и нельзя. Вот как мимо «арт-объекта» на Нежинской. Просто урна, казалось бы… Но какая! ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: к кому пришел в гости Цукерман? Доброе утро, Одесса! А пожелаем-ка мы вам сегодня работы легкой, а дома атмосферы мирной, мужей-жен верных, а детей исключительно послушных, Да и вообще – «конфеток» от жизни садких да побольше! ПОДРОБНЕЕ

У одесского побережья снова появились дельфины (фото) В канун Всемирного дня воды, которой отмечается сегодня, 22 марта, в водах Северо-Западной части Черного моря, в пределах Национального природного парка «Тузловские лиманы», была замечена стая дельфинов-афалин. ПОДРОБНЕЕ