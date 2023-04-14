Анекдот дня: из жизни одесских нищих

Приветствуем вас, одесситы, и все примкнувшие к таковым! Предпасхальные (ну, или, по-церковному, страстные) дни – это время, когда можно и даже нужно творить добрые дела. Так что советуем вам присмотреться внимательно: может кто-то из ваших близких и не только нуждается в вашей помощи?

Ну а мы в свою очередь поможем вам начать день на позитиве и не оставим вас без традиционного утреннего анекдота:

Одесский нищий просит у прохожего:

– Подайте на пропитание.

– Ой, извините: мелочи таки нет, у меня карточка.

– Я вас умоляю, из-за таких, как вы, пришлось мобильный терминал покупать.

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