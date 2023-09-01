Анекдот дня: сибірський кіт на Староконному ринку

Привіт, одесити, та всі, хто приєднався до таких! Нарешті п’ятниця і кінець робочого тижня! А ось уранці трохи гумору, щоб останній день робочого тижня пролетів швидше!
Одеса. Старокінний ринок.
– Мадам, купіть кота!
– А який він породи?
– Сибірський.
– Не може бути, у нього ж шерсть коротка!
— Мадам, я вам таки нічого не скажу за його шерсть, але він жере виключно пельмені!
Ще анекдоти:
- Випадок на одеському Староконному ринку
- Що робити, якщо чоловік пішов наліво?
- Анестезіолог Гоша потрапив у халепу;
- Що буде, якщо медичний спирт закушуватиме докторською ковбасою?
- З яким м’ясом біляші на Привозі;
- Циля та букет;
- Фаєчку порадили зайнятися плаванням;
- Татуювання Рози Марківни.