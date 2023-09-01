Анекдот дня: сибірський кіт на Староконному ринку

Привіт, одесити, та всі, хто приєднався до таких! Нарешті п’ятниця і кінець робочого тижня! А ось уранці трохи гумору, щоб останній день робочого тижня пролетів швидше!

Одеса. Старокінний ринок.

– Мадам, купіть кота!

– А який він породи?

– Сибірський.

– Не може бути, у нього ж шерсть коротка!

— Мадам, я вам таки нічого не скажу за його шерсть, але він жере виключно пельмені!

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