Анекдот дня: Сара и весы

Доброе утро, одесситы! Ну вот, дождались мы и лета… Да, не очень-то оно в этом году «традиционное» выдалось. Но унывать все таки не стоит: ведь все плохое когда-нибудь закончится. Так что верим в нашу скорую победу, молимся за наших защитников и не ходим на заминированные пляжи.

А чтобы начать этот день с позитивного настроя, предлагаем вам немного отвлечься от грустных мыслей, а поможет нам в этом забавный одесский анекдот.