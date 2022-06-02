Анекдот дня: Сара и весы

Доброе утро, одесситы! Ну вот, дождались мы и лета… Да, не очень-то оно в этом году «традиционное» выдалось. Но унывать все таки не стоит: ведь все плохое когда-нибудь закончится. Так что верим в нашу скорую победу, молимся за наших защитников и не ходим на заминированные пляжи.
А чтобы начать этот день с позитивного настроя, предлагаем вам немного отвлечься от грустных мыслей, а поможет нам в этом забавный одесский анекдот.
– Сара, сколько вы весите?
– В очках сто двадцать килограммов.
– А без очков?
– А без очков я не вижу весы.
Не менее веселые анекдоты:
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- Блондинка уходит от мужа.