Анекдот дня: дама стала на весы

Анекдот дня: про старого еврея Рабочая неделя набирает обороты.Да и политика не дает заскучать. Мы же предлагаем вам начать свой день с одесского юмора — проверенного способа борьбы с плохим настроением. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: Сёма хочет в зоопарк Сегодняшний воскресный день, 20 февраля, «Одесская жизнь» рекомендует провести с пользой и обязательно сходить куда-нибудь всей семьей. А для утренней зарядки позитива предлагаем вашему вниманию одесский анекдот про маленького Сёму и его не в меру экономного папу. ПОДРОБНЕЕ