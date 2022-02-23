Анекдот дня: дама стала на весы

Дам уж, немного поводов для позитива дают нам события последних дней… Тем не менее, унывать все же не стоит! А «Одесская жизнь» поможет вам начать свой день с хорошим настроением.
Итак, предлагаем вашему вниманию забавную историю о том, как дама в аптеке пыталась свой вес узнать.
В одесскую аптеку заходит женщина с шикарными формами, покупает жетончик для взвешивания и становится на весы.
Явно расстроившись из-за результата, она снимает шубу, снова покупает жетончик и встает на весы.
Оставшись недовольной, покупает очередной жетон и снимает свитер, затем туфли. Когда сходит с весов, видит аптекаря с пригоршней жетонов:
– Мадам, – с чувством произносит он. – дальше за счет заведения!
Не менее забавные анекдоты:
- Дама пришла в оружейный магазин;
- Рецепт похудения от доктора;
- Жена стоит на весах;
- Почему Сара забросила диету?
- Пришел еврей в аптеку.
Цей матеріал також доступний українською