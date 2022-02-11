Анекдот дня: блондинка уходит от мужа

Сегодня, 11 февраля, мы предлагаем вашему вниманию очередную забавную историю. И пусть эта пятница будет позитивной и не даст повода для ссор со своими вторыми половинками!
Разговаривают две блондинки:
– И тогда я ему сказала: «Все, хватит с меня! Сейчас же отправляюсь подавать на развод!» Выхожу из дома и вдруг слышу: Ба-бах!..
– Ах, так он застрелился?..
– Нет, шампанское, гад, открыл!!!
Еще больше анекдотов:
- Почему Сара вернулась к мужу?
- Две блондинки подходят к автосалону;
- Дама пришла в оружейный магазин;
- Блондинка пришла к врачу;
- Блондинка плачет в роддоме.
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