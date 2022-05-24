Анекдот дня: беседуют две одесситки

Анекдот дня: про одесские туалеты и российские ракеты Доброе утро, Одесса! Начинаем трудовую неделю, поднимаем экономику и помогаем ВСУ. А чтобы работалось легче и жилось веселей, предлагаем свежий анекдот по мотивам последних событий. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: как «асвабадители» возвращаются домой? Доброе утро, Одесса! Сегодня воскресенье, а значит никуда не надо торопиться и можно поспать чуть подольше (это если воздушных тревог не будет, конечно), а после немного «позависать» в интернете, но не вбирать в себя новостной негатив, а немного расслабиться, например, почитать анекдоты. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: какой выбор есть у русских солдат? Доброе утро, на связи украинская Одесса! Юмор — это хороший способ держать себя в тонусе и находить силы бороться дальше. И скорость появления новых анекдотов это только подтверждает. ПОДРОБНЕЕ