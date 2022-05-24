Анекдот дня: беседуют две одесситки

Доброе утро, мы из Одессы! И, стало быть, не унываем, даже услышав сигнал воздушной тревоги. И не теряем бодрости духа даже если море и пляжи для нас временно закрыты.
Сегодня «Одесская жизнь» предлагает немного отвлечься от негатива военных дней. Не стоит забывать: все плохое, что есть в нашей жизни сейчас, рано или поздно закончится, а старый добрый одесский юмор с нами навсегда.
Беседуют две одесситки не первой молодости:
– Мой возраст соответствует размеру обуви, которую я ношу, – кокетливо говорит одна.
– О, это интересно! – оживляется другая. – А, собственно говоря, сколько тебе лет?
– Тридцать шесть.
– Представляю, бедняжка, как тебе жмут туфли!
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