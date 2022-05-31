Анекдот дня: Роза Марковна и проституция

Доброе утро, мы из Одессы! И стало быть, не теряем бодрости духа. Ну и держим кулачки за наших защитников. И при этом помним: все плохое, что есть сейчас в нашей жизни, когда-нибудь закончится, а старый добрый одесский юмор останется с нами навсегда.
И сегодня предлагаем вам снова вспомнить неунывающую одесситку Розу Марковну.
– Роза Марковна, а как вы относитесь к проституции?
– Отлично, Натан Иосифович! Ну, представьте, у тебя шо-то такое есть, ты его как бы продаешь, а оно таки у тебя все равно есть!
Другие анекдоты:
- Роза Марковна о политике и сексе;
- Еврейская мама и два галстука;
- Беседуют две одесситки;
- Про Абрама, который просит Сару спеть гостям;
- Про Монину тещу и джинсы.