Анекдот дня: Роза Марковна и проституция

Доброе утро, мы из Одессы! И стало быть, не теряем бодрости духа. Ну и держим кулачки за наших защитников. И при этом помним: все плохое, что есть сейчас в нашей жизни, когда-нибудь закончится, а старый добрый одесский юмор останется с нами навсегда.

И сегодня предлагаем вам снова вспомнить неунывающую одесситку Розу Марковну.