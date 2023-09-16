Анекдот дня про плохое настроение Софы Исааковны

Всем доброе субботнее утро, одесситы!
Желаем вам много хорошего настроения, которым хочется делиться. А мы с вами делимся одесским анекдотом, где настроением делилась Софа Исааковна.
Когда Софа Исааковна злилась на весь свет, она брала два пустых ведра и просто шла гулять по Одессе.
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