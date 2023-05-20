Анекдот дня: Софа первый раз попробовала виски

Утро доброе, Одесса! Итак, какой день нынче? Пятница-разврат… Ну, в общем, день, когда можно начинать отдыхать от тяжелых трудовых будней и когда можно позволить себе некоторые вольности… Но предупреждаем! Во-первых, все-таки дождитесь вечера (и да минуют нас вражеские козни!), а, во-вторых, меру все же следует знать.
Привет, неунывающие одесситы и все примкнувшие к таковым! И с началом вас новой рабочей недели! Настрой боевой? К трудовым подвигам все готовы? А тем, кто таки не совсем готов, пускай поможет «зарядиться» позитивом наш утренний одесский анекдот.
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