Анекдот дня: Софа первый раз попробовала виски

Анекдот дня: Фима просит Жору взять его жену Утро доброе, Одесса! Итак, какой день нынче? Пятница-разврат… Ну, в общем, день, когда можно начинать отдыхать от тяжелых трудовых будней и когда можно позволить себе некоторые вольности… Но предупреждаем! Во-первых, все-таки дождитесь вечера (и да минуют нас вражеские козни!), а, во-вторых, меру все же следует знать. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: Циля выгнала Фиму из дому Утро доброе, Одесса и Одесситы! По крайней мере, надеемся, что для нас оно будет именно таким. И пожелаем-ка мы вам сегодня ни с кем не ссориться. А уж если и придется, то скорее помириться. ПОДРОБНЕЕ