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Анекдот дня про поганий настрій Софи Ісааківни

Анекдот дня про поганий настрій Софи Ісааківни

Всім доброго суботнього ранку, одесити!
Бажаємо вам багато гарного настрою, яким хочеться поділитися. А ми з вами ділимося одеським анекдотом, де ділилася настроєм Сара Ісааківна.

Коли Софа Ісааківна злилась на весь світ, вона брала два порожні відра і просто йшла гуляти Одесою.

декомунизация

оголошення на паркані

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Редакція ПРОФІЛЬ

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