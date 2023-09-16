Анекдот дня про поганий настрій Софи Ісааківни

Всім доброго суботнього ранку, одесити!
Бажаємо вам багато гарного настрою, яким хочеться поділитися. А ми з вами ділимося одеським анекдотом, де ділилася настроєм Сара Ісааківна.
Коли Софа Ісааківна злилась на весь світ, вона брала два порожні відра і просто йшла гуляти Одесою.
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