Анекдот дня: Что за бумажку дала Софа Моне

Доброе утро, Одесса! Редакция «Одесской Жизни» продолжает поднимать вам с утра настроение. Сегодня с этим нам поможет анекдот про находчивого Фиму, который придумал, как использовать Швейцарский банк как дешевую парковку.
Доброе утро, Одесса! Сегодня самый разгар рабочей недели, а значит – собираем с силами и заряжаемся позитивом.
И наш сегодняшний совет: несмотря на будничную рутину, найдите время для родных и близких вам людей и обязательно порадуйте их какой-нибудь приятной мелочью (а может и не мелочью – это уж на ваше усмотрение).
Привет, неунывающие одесситы! Еще немного – и лето, море, пляж… Так, стоп: вроде пляжного сезона нам и в этом году не обещают. Эх, как жалко! Но, отчаиваться не будем, верно? Ведь наши парни из ВСУ нас в любом случае не подведут.