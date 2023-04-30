Анекдот дня: Что за бумажку дала Софа Моне

Анекдот дня: маленький Сема задал отцу два вопроса Доброе утро, друзья! В Одессе суббота и наконец-то можно отдохнуть и выспаться. А если не получается, то поднимите себе настроение утренним одесским анекдотом. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: Приходит Фима в Швейцарский банк Доброе утро, Одесса! Редакция «Одесской Жизни» продолжает поднимать вам с утра настроение. Сегодня с этим нам поможет анекдот про находчивого Фиму, который придумал, как использовать Швейцарский банк как дешевую парковку. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: кому предназначен букет цветов от Бори? Доброе утро, Одесса! Сегодня самый разгар рабочей недели, а значит – собираем с силами и заряжаемся позитивом.

И наш сегодняшний совет: несмотря на будничную рутину, найдите время для родных и близких вам людей и обязательно порадуйте их какой-нибудь приятной мелочью (а может и не мелочью – это уж на ваше усмотрение). ПОДРОБНЕЕ