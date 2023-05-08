Анекдот дня: как Софа ищет нового мужчину

Доброе утро, одесситы, и с началом вас новой рабочей недели! Желаем поработать удачно и заработать немало.
А еще понедельник для кого-то из нас – повод начать что-то новое или как-то изменить свою жизнь к лучшему. Что-то вроде этого пытается делать и героиня нашего сегодняшнего традиционного анекдота:
– Софа, ты таки ищешь нового мужчину, не расставшись с предыдущим?!
– Хаечка, когда ты идешь в магазин за новой обувью, так ты шо – идешь босиком?
Еще больше анекдотов:
- Что за бумажку дала Софа Моне;
- Роза Марковна и секс по телефону;
- Что советует Софочка желающим похудеть;
- Софа учится стрелять.