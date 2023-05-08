Анекдот дня: как Софа ищет нового мужчину

Доброе утро, одесситы, и с началом вас новой рабочей недели! Желаем поработать удачно и заработать немало.

А еще понедельник для кого-то из нас – повод начать что-то новое или как-то изменить свою жизнь к лучшему. Что-то вроде этого пытается делать и героиня нашего сегодняшнего традиционного анекдота:

– Софа, ты таки ищешь нового мужчину, не расставшись с предыдущим?!

– Хаечка, когда ты идешь в магазин за новой обувью, так ты шо – идешь босиком?

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