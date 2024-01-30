Анекдот дня: как Софа зуб вырвала

Анекдот дня: самый дорогой подарок, который сделал дядя Изя Утро доброе, одесситы и все примкнувшие к таковым! Выходные провели удачно? К новым трудовым свершениям готовы? Ну, а если не совсем, то пусть вас взбодрит чашка крепкого ароматного кофе и наш традиционный одесский анекдот. ПОДРОБНЕЕ

Спортсменка из Одессы завоевала две золотых медали на престижном турнире по стрельбе Одесская спортсменка Кристина Остапенко завоевала две золотые медали на престижном международном турнире «H&N-Cup 2024» по пулевой стрельбе, который проходил в немецком Мюнхене. Это ее первые медали на соревнованиях такого уровня. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: как Сарочка мужа Фирочки окрутила Всем привет и с днем воскресным! И пусть он окажется для нас всех чудесным! Что пожелать вам? Развлекайтесь, отдыхайте (но и меру соблюдайте!). ПОДРОБНЕЕ