Анекдот дня: как Софа зуб вырвала

Доброе утро, одесситы! Редакция «Одесской жизни» желает вам продуктивного вторника, хорошего настроения и положительного заряда на весь день. Предлагаем утреннюю дозу позитива — традиционный анекдот:
Встретились две одесситки:
— Софа, ты таки вырвала зуб?
— Да, таки вырвала.
— И таки во сколько тебе это обошлось?
— Нисколько. Зуб вырвали, а деньги не смогли.
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