Анекдот дня: кто влияет на длительность брака

Доброе утро, одесситы! К новым трудовым свершениям готовы? Тогда пьем утренний кофе – и вперед!.. Но не забываем начать день с позитива и традиционного утреннего анекдота от «Одесской жизни».
— Роза Марковна, как Вам свадьба Жоры и Софочки?
— Скажу, шо это ненадолго…
— Почему Вы так решили?
— Я познакомилась и с мамой жениха, и с мамой невесты. Они совершенно не подходят друг другу!
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