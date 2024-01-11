Анекдот про Фиму и его тещу

Нужен ли юмор во время войны? Такой точно не нужен! Одессу давно признали столицей юмора. Наш город дал миру многих юмористов — писателей, актеров, клоунов и прочих работников «смешного» жанра. Наверное, поэтому одесситы относятся к юмору весьма избирательно, не переносят избитых острот или шуток ниже пояса. И может быть, поэтому новогоднее выступление главных «производителей юмора» — «Квартала 95» и «Дизель-шоу» вызвало у жителей Одессы обиду и возмущение. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот о том, как правильно выйти из новогодних праздников Доброе утро, одесситы! Зима в разгаре, солнышко нас радует очень редко, праздники позади и нужно настраиваться на рутину и трудовые будни. Герои наших утренних анекдотов точно знают, как выйти из новогодних праздников без последствий. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня про причину развода Доброе утро, одесситы! Для продуктивного вторника берите кофе и хорошее настроение. Несмотря на все испытания, держим строй и начинаем день вместе с неунывающими героями одесских анекдотов. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: как Роза Марковна йогой занималась День добрый, одесситы! И пусть он для всех нас окажется-таки добрым, несмотря на понедельник и на то, что новогодние праздники медленно, но верно, увы, подходят к концу… ПОДРОБНЕЕ