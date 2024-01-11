Новости Одессы и Одесской области

Анекдот про Фиму и его тещу

Анекдот про Фиму и его тещу

Доброе утро, одесситы! Семья — это место, где ты всегда найдешь поддержку и понимание, несмотря на все невзгоды. Но некоторые родственные отношения имеют противоположную сторону, особенно, если это теща и зять. Об этом наш утренний анекдот четверга.

Теща спрашивает зятя:

— Фима, ты видел мужчину, который спас меня, когда я тонула?

— Да, таки, он уже приходил ко мне извиняться.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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