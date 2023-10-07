Анекдот дня: искусственный интеллект пошутил про одесситов

Hello world! Доброе утро, Одесса и одесситы! Мир не стоит на месте, технологии развиваются стремительно. Дело дошло до того, что искусственный интеллект шутит об Одессе и ее жителях. Уже сам этот факт сам по себе анекдот.

Этим субботним утром “Одесская Жизнь” предлагаем предлагает своим читателям анекдот, созданный искусственным интеллектом. Пишите в комментариях, понравилась ли вам шутка от робота? А вот и первый одесский анекдот, созданный машиной:

— Почему одесситы всегда уверены, что у них самый красивый город?

— Потому что каждый день, когда они выходят на улицу, они видят свое отражение в витринах магазинов!

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