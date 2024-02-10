Анекдот дня: умные коты и доктора наук в Одессе

Моше и Лейба сидят на скамейке в парке. Моше вдруг говорит:

— Лейба, а ты знаешь, что в Одессе даже кошки умные?

— Как это, Моше?

— Ну вот, у нас соседка купила новую кофту, а её кошка сразу научилась разматывать нитки!

***

В кабаке в Одессе друзья Абрам и Моше пьют водку. Абрам спрашивает:

— Моше, ты знаешь, почему в Одессе так много алкоголя продаётся?

— Ну почему?

— Потому что тут каждый второй — доктор наук! Пьют, пьют, а потом весь мир объясняют!

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