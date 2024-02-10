Анекдот дня: умные коты и доктора наук в Одессе

Всем доброе утро! Суббота только началась, впереди почти два выходных дня. Вот вам пара свежих акекдотов, чтобы начать отдых минуткой юмора.
Моше и Лейба сидят на скамейке в парке. Моше вдруг говорит:
— Лейба, а ты знаешь, что в Одессе даже кошки умные?
— Как это, Моше?
— Ну вот, у нас соседка купила новую кофту, а её кошка сразу научилась разматывать нитки!
***
В кабаке в Одессе друзья Абрам и Моше пьют водку. Абрам спрашивает:
— Моше, ты знаешь, почему в Одессе так много алкоголя продаётся?
— Ну почему?
— Потому что тут каждый второй — доктор наук! Пьют, пьют, а потом весь мир объясняют!
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