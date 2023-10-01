Анекдот дня: Муся и ее кулинарное мастерство

Утро доброе, неунывающая Одесса и бодрые духов одесситы! И снова вражине неймется, и все-то он так и норовит нас запугать, и поспать не дать, и «мопедами» достать…Но мы-то не сдаемся и не теряем нашего непревзойденного чувства юмора.

И сегодня, в день воскресный, пожелаем-ка мы вам времяпрепровождения приятного, в семье благополучия, ну и, пожалуй, тортика вкусного к утреннему кофе (да-да, милые дамы, сегодня не грех!).

А для бодрости духа вот вам наш традиционный анекдот:

Молодожены завтракают:

– Милый, у меня пока хорошо получается готовить только тортик и жареную рыбку.

– Мусенька, любовь моя, со временем ты узнаешь еще много других вкусных блюд, а сейчас скажи мине, шо я ем – тортик или рыбку?

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