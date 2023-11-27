Анекдот дня: как Сарочке готовка надоела

Привет, неунывающие одесситы и с началом новой трудовой недели! Надеемся, воскресенье все провели с пользой для души и тела, а хозяюшки наверняка порадовали своих домочадцев чем-то вкусненьким?
А вот героине нашего сегодняшнего анекдота что-то уже совсем не хочется готовить. И, ох, подозреваем, она в своих желаниях вовсе не одинока:
Сарочка подружке:
– Ой, Софочка, как же мне надоела кухня!.. Хочу прийти в магазин и купить два мешка по 10 килограммов: «Корм мужской, сбалансированный, для крупных пород»…
Понравился анекдот? А другие почитать?
- Про Рабиновича и борщ;
- Сколько лет стукнуло Саре?
- Муся и ее кулинарное мастерство;
- Каким спортом занимается муж Сарочки?
- Отчего муж Софочки стал веселым и бодрым?