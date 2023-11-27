Анекдот дня: как Сарочке готовка надоела

А вот героине нашего сегодняшнего анекдота что-то уже совсем не хочется готовить. И, ох, подозреваем, она в своих желаниях вовсе не одинока:

Сарочка подружке:

– Ой, Софочка, как же мне надоела кухня!.. Хочу прийти в магазин и купить два мешка по 10 килограммов: «Корм мужской, сбалансированный, для крупных пород»…

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