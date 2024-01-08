Анекдот дня: как Роза Марковна йогой занималась

День добрый, одесситы! И пусть он для всех нас окажется-таки добрым, несмотря на понедельник и на то, что новогодние праздники медленно, но верно, увы, подходят к концу…
Да, праздники рано или поздно проходят, а вот набранные за эти дни лишние килограммы, увы, остаются с нами… Хотя и здесь унывать не следует: ведь это лишний повод заняться спортом, а еще лучше – йогой.
Ну как йогой… Вот, героиня нашего сегодняшнего анекдота почти что попробовала. Что из этого вышло?
Первое и последнее занятие йогой закончилось для Розы Марковны следующим умозаключением: докторская колбаса никогда не свернется в краковскую…
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