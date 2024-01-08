Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: как Роза Марковна йогой занималась

Анекдот дня: как Роза Марковна йогой занималась

День добрый, одесситы! И пусть он для всех нас окажется-таки добрым, несмотря на понедельник и на то, что новогодние праздники медленно, но верно, увы, подходят к концу…

Да, праздники рано или поздно проходят, а вот набранные за эти дни лишние килограммы, увы, остаются с нами… Хотя и здесь унывать не следует: ведь это лишний повод заняться спортом, а еще лучше – йогой.

Ну как йогой… Вот, героиня нашего сегодняшнего анекдота почти что попробовала. Что из этого вышло?

Первое и последнее занятие йогой закончилось для Розы Марковны следующим умозаключением: докторская колбаса никогда не свернется в краковскую…

Карикатура про йогу

Зарядка

Хотите больше анекдотов? Таки вам сюда:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Анекдот дня: Сёма и доллар
    Анекдот дня: Сёма и доллар

    Всем привет и с днем воскресным (а кого-то может быть, и с Рождеством)! И поскольку время новогодних пожеланий еще не истекло, то пожелаем-ка мы вам сегодня, помимо здоровья и успехов всяческих, еще и достатка материального.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Анекдот дня: рецепты похудения от Софы и Цили
    Анекдот дня: рецепты похудения от Софы и Цили

    Доброе утро, одесситы! Долгожданные выходные наступили. Для одних разгрузочные дни уже начались после праздников, другие готовятся отмечать праздники еще и на этих выходных. А чтобы выходные начались с положительной ноты, наш вам утренний анекдот:

    ПОДРОБНЕЕ
  • На Одесщине зацвел цветок – предвестник весны
    На Одесщине зацвел цветок – предвестник весны

    В Национальном природном парке «Тузловские лиманы» расцвел уникальный цветок из Красной книги Украины — безвременник анкарский, или в народе известен как брандушка.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Анекдот дня: как в Одессе встречают родственников на праздники
    Анекдот дня: как в Одессе встречают родственников на праздники

    Доброе утро, одесситы! Вот и пятница. Неделя была насыщенной, но в сравнении с предыдущей — более тихой и спокойной. Поэтому в приподнятом настроении собираемся и заканчиваем первую трудовую неделю этого года.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Анекдот дня: что нужно Софе для замужества
    Анекдот дня: что нужно Софе для замужества

    Доброе утро, одесситы! Вот так мы уже с вами добрались и до четверга. Не за горами пятница, потом выходные, а там глядишь — уже и первая неделя 2024 года плечами… Поэтому чтоб не тосковать про быстро уходящее время, поднимем настроение утренним анекдотом.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить