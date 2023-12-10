Анекдот дня: зачем Розе Марковне улыбаться?

И еще очень хорошо начать день с улыбки. И вообще улыбаться чаще. Да не все так считают – вон, у советчика героини нашего сегодняшнего анекдота свое мнение на этот счет. А уж следовать ли ему, каждый решает сам:

Роза Марковна собралась делать подтяжку:

– Доктор, я смогу потом улыбаться?

– Вы замужем?

– Нет.

– Вы богаты?

– Нет…

– Ну и какого черта вам улыбаться?..

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