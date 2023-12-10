Анекдот дня: зачем Розе Марковне улыбаться?

С добрым воскресным утром, неунывающие одесситы! И пусть погода декабрьская нас не особо радует ясным солнышком (хотя все еще возможно), пусть выходной вам это не испортит.
И еще очень хорошо начать день с улыбки. И вообще улыбаться чаще. Да не все так считают – вон, у советчика героини нашего сегодняшнего анекдота свое мнение на этот счет. А уж следовать ли ему, каждый решает сам:
Роза Марковна собралась делать подтяжку:
– Доктор, я смогу потом улыбаться?
– Вы замужем?
– Нет.
– Вы богаты?
– Нет…
– Ну и какого черта вам улыбаться?..
Еще больше анекдотов есть у нас:
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