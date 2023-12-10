Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: зачем Розе Марковне улыбаться?

Анекдот дня: зачем Розе Марковне улыбаться?

С добрым воскресным утром, неунывающие одесситы! И пусть погода декабрьская нас не особо радует ясным солнышком (хотя все еще возможно), пусть выходной вам это не испортит.

И еще очень хорошо начать день с улыбки. И вообще улыбаться чаще. Да не все так считают – вон, у советчика героини нашего сегодняшнего анекдота свое мнение на этот счет. А уж следовать ли ему, каждый решает сам:

Роза Марковна собралась делать подтяжку:

– Доктор, я смогу потом улыбаться?

– Вы замужем?

– Нет.

– Вы богаты?

– Нет…

– Ну и какого черта вам улыбаться?..

Салон красоты, карикатура

Нарасхват и на развес

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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