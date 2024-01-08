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Анекдот дня: як Роза Марківна йогою займалася

Анекдот дня: як Роза Марківна йогою займалася

Добрий день, одесити! І нехай він для всіх нас виявиться таки добрим, незважаючи на понеділок і на те, що новорічні свята повільно, але вірно, на жаль, добігають кінця…

Так, свята рано чи пізно проходять, а от набрані за ці дні зайві кілограми, на жаль, залишаються з нами… Хоча і тут сумувати не слід: адже це зайвий привід зайнятися спортом, а ще краще – йогою.

Ну як йогою … Ось, героїня нашого сьогоднішнього анекдоту майже спробувала. Що з того вийшло?

Перше й останнє заняття йогою закінчилося для Рози Марківни таким висновком: докторська ковбаса ніколи не згорнеться в краківську…

Карикатура про йогу

Зарядка

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