Анекдот дня: як Роза Марківна йогою займалася

Добрий день, одесити! І нехай він для всіх нас виявиться таки добрим, незважаючи на понеділок і на те, що новорічні свята повільно, але вірно, на жаль, добігають кінця…
Так, свята рано чи пізно проходять, а от набрані за ці дні зайві кілограми, на жаль, залишаються з нами… Хоча і тут сумувати не слід: адже це зайвий привід зайнятися спортом, а ще краще – йогою.
Ну як йогою … Ось, героїня нашого сьогоднішнього анекдоту майже спробувала. Що з того вийшло?
Перше й останнє заняття йогою закінчилося для Рози Марківни таким висновком: докторська ковбаса ніколи не згорнеться в краківську…
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