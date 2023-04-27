Анекдот дня: Приходит Фима в Швейцарский банк

Доброе утро, Одесса! Редакция «Одесской Жизни» продолжает поднимать вам с утра настроение. Сегодня с этим нам поможет анекдот про находчивого Фиму, который придумал, как использовать Швейцарский банк как дешевую парковку.
Приходит Фима в Швейцарский банк:
— Дайте мне кредит.
— Сумма, срок, залог?
— 10 евро, на год, 600 Мерседес.
— Только под 100 процентов!
— Хорошо.
— Загоняйте машину на нашу стоянку, а мы пока документы оформим.
Через год.
— Вот кредит, вот проценты. Где моя машина?
— На стоянке, можете забирать.
А можно спросить — зачем вам был нужен такой кредит?
— Ха, а таки где я ещё найду охраняемую стоянку за 20 евро в год?
Еще анекдоты:
- Кому предназначен букет цветов от Бори?
- Софе объяснили, почему выйти замуж, как на Привоз сходить;
- Что будет, если медицинский спирт закусывать докторской колбасой?
- С каким мясом беляши на Привозе;
- Случай на Привозе.