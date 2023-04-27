Анекдот дня: Приходит Фима в Швейцарский банк

Анекдот дня: кому предназначен букет цветов от Бори? Доброе утро, Одесса! Сегодня самый разгар рабочей недели, а значит – собираем с силами и заряжаемся позитивом.

И наш сегодняшний совет: несмотря на будничную рутину, найдите время для родных и близких вам людей и обязательно порадуйте их какой-нибудь приятной мелочью (а может и не мелочью – это уж на ваше усмотрение). ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: Люся пришла на пляж Привет, неунывающие одесситы! Еще немного – и лето, море, пляж… Так, стоп: вроде пляжного сезона нам и в этом году не обещают. Эх, как жалко! Но, отчаиваться не будем, верно? Ведь наши парни из ВСУ нас в любом случае не подведут. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: Роза с подругой поехали на курорт Доброе утро, Одесса и одесситы. Начинается рабочая неделя. И курортного сезона в этом году не будет. Так давайте хотя бы помечтаем о пляжном отдыхе… ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: случай на одесском Староконном рынке Приветствуем одесситов и не только! И пусть в этот выходной день, несмотря на возможно хмурую погоду, настроение у вас будет ясным и безоблачным. ПОДРОБНЕЕ