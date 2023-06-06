Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: как правильно закрывать дверь, чтобы вас не ограбили

Анекдот дня: как правильно закрывать дверь, чтобы вас не ограбили

Привет, беспечные одесситы! Всем доброе утро! А ниже можете ознакомиться с «инструкцией», как правильно закрывать дверь, чтобы к вам не ворвались незваные гости!

Пожилая еврейская пара готовится ко сну.

– Изя, ты закрыл калитку?

– Закрыл, Сарочка, закрыл

– А дверь ты закрыл?

– и дверь.

– А на английский замок?

– И на английский замок, Сарочка.

– А на бельгийский?

– и на бельгийский закрыл.

– А на засов?

– и закрыл на засов, Сарочка.

— А на цепочку?

– И на цепочку тоже.

– Изя, а на швабру ты закрыл дверь?

– Ой! На швабру, кажется, забыл.

— Ну естественно! Заходи и бери, что хочешь!

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Редакция ПРОФИЛЬ

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