Анекдот дня: как правильно закрывать дверь, чтобы вас не ограбили

Привет, беспечные одесситы! Всем доброе утро! А ниже можете ознакомиться с «инструкцией», как правильно закрывать дверь, чтобы к вам не ворвались незваные гости!
Пожилая еврейская пара готовится ко сну.
– Изя, ты закрыл калитку?
– Закрыл, Сарочка, закрыл
– А дверь ты закрыл?
– и дверь.
– А на английский замок?
– И на английский замок, Сарочка.
– А на бельгийский?
– и на бельгийский закрыл.
– А на засов?
– и закрыл на засов, Сарочка.
— А на цепочку?
– И на цепочку тоже.
– Изя, а на швабру ты закрыл дверь?
– Ой! На швабру, кажется, забыл.
— Ну естественно! Заходи и бери, что хочешь!
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