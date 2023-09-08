Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: зачем Роза Львовна говорит «Шо?»

Анекдот дня: зачем Роза Львовна говорит «Шо?»

Доброе утро, Одесса!
Пятница, можно выдыхать — марафон длиной в пять рабочих дней подходит к финишу. Но расслабляться рано — день таки еще надо отработать. А чтобы взбодриться, предлагаем вам одесский анекдот для настроения.

Когда Роза Львовна говорит «Шо?», это вовсе не означает, что она не слышала.

Она просто дает Вам последний шанс изменить сказанное.

анекдот

анекдот

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Редакция ПРОФИЛЬ

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