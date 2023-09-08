Анекдот дня: зачем Роза Львовна говорит «Шо?»

Доброе утро, Одесса!

Пятница, можно выдыхать — марафон длиной в пять рабочих дней подходит к финишу. Но расслабляться рано — день таки еще надо отработать. А чтобы взбодриться, предлагаем вам одесский анекдот для настроения.

Когда Роза Львовна говорит «Шо?», это вовсе не означает, что она не слышала.

Она просто дает Вам последний шанс изменить сказанное.

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