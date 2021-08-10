Адаптивный карантин в Украине намерены продлить – стало известно, на сколько

Министерство здравоохранения Украины инициирует продление в стране адаптивного карантина на два месяца – то есть до ноября 2021 года. Сейчас ограничения действуют до конца лета.

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

«Сегодня в Украине продолжает действовать адаптивный карантин. Сейчас он до конца лета, но предварительно мы проговорили с учетом той эпидситуации, которую видим сегодня в европейском регионе. В Украине также надо будет продлить как минимум на два месяца, мы в ближайшее время будем инициировать перед Кабинетом министров», – сказал министр.

Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сделал прогноз о том, что страна еще вернется в «красную» зону карантина из-за новых штаммов коронавируса.

Напомним, по состоянию на утро вторника, 10 августа, в Украине зарегистрировали 781 новый случай COVID-19 против 300 днем ранее.

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