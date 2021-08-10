Одесские школы уйдут на дистанционку, если карантин усилят: мало привито учителей

Пока в городе вакцинировались лишь 12% педагогов, а надо 80%, чтобы не уходить на дистанционное обучение.

О том, что учителя в Одесе вакцинируются пассивно, сообщила заместитель Одесского городского головы, директор департамента финансов горсовета Светлана Бедрега.

Из 15 тысяч учителей вакцинированы только 2 тысячи, это всего 12%. Я хочу отметить, что вакцинация является добровольным делом, и руководитель не имеет права не пустить на работу сотрудника без прививки,

– заявила вице-мэр.

В Министерстве образования ранее называли условие, при котором школы не будут уходить на дистанционное обучение, в какой бы карантинной зоне регион не находился. Для этого в учебном заведении должны быть вакцинированы не менее 80% педагогов.

Также слабо продвигается в Одессе и вакцинация в коммунальных структурах.

В службе по делам детей, управлениях рекламы и взаимодействия с органами самоорганизации населения, физкультуры и спорта вооще нет вакцинированных.

Как и в КП “Малиновский рынок”, КП “Одескоммунтранс”, КП “Городское агентство по приватизации жилья” и других.

Ранее сообщалось о том, что в минувший уикенд вакцинировалось рекордное число одесситов