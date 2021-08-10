Коронавирус 10 августа: в Одесской области число выявленных случаев резко выросло

По состоянию на утро вторника, 10 августа 2021 года, в Одесской области официально выявлено 62 подтвержденных случая коронавируса (днем ранее их было 39).

Как информирует Министерство охраны здоровья Украины, всего на сегодняшний день в регионе 142 551 зараженный. За сутки от коронавирусной смертей не зафиксировали (всего с начала эпидемии 3023), выздоровели 67 больных (всего 138 118).

По данным центра общественного здоровья, за последние сутки в Украине зарегистрировали 781 новый случай COVID-19 против 300 днем ранее. Общее число зараженных в стране на сегодня составляет 2 260 232. За сутки умерли 24 больных, а 1390 больных выздоровели.

Напомним, на утро понедельника, 9 августа, в Одесской области было официально выявлено 39 новых случаев COVID-19.