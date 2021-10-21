По состоянию на утро четверга, 21 октября 2021 года, в Одесской области официально зарегистрировали 1 528 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 27 человек скончались.

Такие данные приводит Министерство охраны здоровья Украины.

Коронавирус в Одессе и области

Сутками ранее заболевших было 1 600, а умерших 58. В целом на сегодня число зараженных COVID-19 в регионе выросло до 176 164.

За сутки от коронавирусной болезни умерли 27 жителей области. А в общем коронавирус забрал 3 701 жизнь жителей области. Выздоровели 88 больных (всего 146 335 человек).

Коронавирус в Украине

В Украине на утро 21 октября официально подтверждено 22 415 новых случая COVID-19, тогда как сутками ранее их было 18 912. Таким образом, общее число зараженных в стране выросло до 2 701 600.

За прошедшие сутки от осложнений COVID-19 скончались 546 украинцев (495 – сутками ранее). Всего с начала пандемии от ковид умерли 62 389 человека. Выздоровели за вчерашний день 8 036 больных (всего 2 352 835 человек).

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Напоминаем, что с 18 октября в Одесской области начали действовать ограничения «красной зоны«.

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