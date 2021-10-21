Авария с участием 5 машин произошла вчера, 20 октября 2021 года, рано утром. В ней три человека погибли, двенадцать пострадали.

Подробности трагедии рассказали в Главном управлении Национальной полиции Украины в Одесской области.

Из-за катострофичного ДТП на киевкой трассе движение было перекрыто целый день

В районе Любашевки около 5 часов утра в тумане столкнулись пять автомобилей: два грузовика, две легковушки и микроавтобус с пассажирами. На месте аварии возник пожар, все автомобили сгорели.

В этом ДТП погибли три человека: пассажирка легкового автомобиля Volkswagen, 1985 г.р., и водитель одного из грузовиков, 1991 г.р. Личность третьего погибшего устанавливается.

Целый день на месте происшествия проводились работы по ликвидации последствий ДТП. Движение в направлении Одессы было ограничено, и транспорт направлялся на временный объезд по Старокиевскому шоссе.

Движение транспортных средств в направлении Одессы частично удалось восстановить лишь к вечеру.

Водителя грузовика задержала полиция

Тем же вечером полицейские задержали водителя одной из машин, причастного к масштабному ДТП.

Событие квалифицированы по ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

Предварительно было установлено: водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь в направлении Одессы в условиях ограниченной видимости из-за тумана, совершил столкновение с тягачом «DAF», который двигался впереди в попутном направлении. После столкновения оба транспортных средства остановились на проезжей части. К ним подъехали автомобиль ВАЗ и микроавтобус с пассажирами, водители которых, увидев аварию, также остановились на проезжей части.

В это время в указанном направлении двигался еще один автопоезд «DAF», водитель которого допустил столкновение с другими транспортными средствами, в результате чего произошло их возгорание.

В больницу с различными травмами доставлены двенадцать человек. Среди них — несовершеннолетние в возрасте 15-ти и 16-ти лет.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

32-летний водитель грузового автомобиля DAF задержан порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала о том, что на трассе Киев-Одесса произошло крупное ДТП в котором три человека погибли и многие пострадали.

Читайте также подробности другой трагедии на трассе Киев-Одесса. Тогда в ДТП при столкновении грузовика с маршруткой погибли два пассажира маршрутки, еще девять человек пострадали.

Также мы писали, что на трассе Одесса – Киев «Тойота» врезалась в фуру и загорелась. Тогда сообщалось об одном погибшем.

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Фото и видео Национальной полиции Украины