На Киевской трассе серьезная авария, есть погибшие, 8 раненных: последние подробности

На трассе Киев –Одесса столкнулись пять автомобилей. Есть погибшие. Движение на Одессу остановлено. Полиция направляет автомобили в объезд.

ДТП произошло сегодня около 5 часов утра в районе Любашевки.

Известно, что столкнулись два грузовика и три легковых автомобиля. В результате аварии погибло 3 человека, свыше 20 пострадало.

В сторону Одессы объезд осуществляется по Старокиевской дороге. Но на трассе все равно пробка. Разбитые и сгоревшие автомобили все-еще на месте. Там работают эксперты спасателей и полиции.

В Национальной полиции пока число жертв аварии не называют:

К Любашевскую центральную районную больницу с места аварии доставлены восемь пострадавших, среди которых пять несовершеннолетних в возрасте 15-ти и 16-ти лет. У всех политравмы, ушибы, переломы, рубленые раны. Количество погибших и их личности устанавливаются.

Фото и видео Национальной полиции Украины