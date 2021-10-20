Новости Одессы и Одесской области

На Киевской трассе серьезная авария, есть погибшие, 8 раненных: последние подробности

На Киевской трассе серьезная авария, есть погибшие, 8 раненных: последние подробности

На трассе Киев –Одесса столкнулись пять автомобилей. Есть погибшие. Движение на Одессу остановлено. Полиция направляет автомобили в объезд.

Подписаться

ДТП произошло сегодня около 5 часов утра в районе Любашевки.

Известно, что столкнулись два грузовика и три легковых автомобиля. В результате аварии погибло 3 человека, свыше 20 пострадало.

В сторону Одессы объезд осуществляется по Старокиевской дороге. Но на трассе все равно пробка. Разбитые и сгоревшие автомобили все-еще на месте. Там работают эксперты спасателей и полиции.

В Национальной полиции пока число жертв аварии не называют:

К Любашевскую центральную районную больницу с места аварии доставлены восемь пострадавших, среди которых пять несовершеннолетних в возрасте 15-ти и 16-ти лет. У всех политравмы, ушибы, переломы, рубленые раны. Количество погибших и их личности устанавливаются.

Фото и видео Национальной полиции Украины

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить