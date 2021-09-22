На трассе Одесса – Киев «Тойота» врезалась в фуру и загорелась – сообщают о погибшем

Сегодня вечером, 22 сентября, на трассе Одесса – Киев, в районе села Старые Маяки случилось жуткое ДТП: легковой автомобиль «Тойота» врезался в фуру и загорелся.
Как сообщила в Facebook очевидица события Ирина Гриб, есть погибший.
Официальная информация о ДТП на данный момент отсутствует.
Страшная Авария на трассе не доезжая Старых Маяк в сторону Киева. Водитель Тойоты вырезался в фуру. Труп. Будьте осторожны на дороге. И берегите себя и близких
Опубликовано Ириной Гриб Среда, 22 сентября 2021 г.
Как сообщалось, в июле на трассе Одесса – Киев загорелся автобус с пассажирами.
А в Одессе накануне смертельное ДТП спровоцировал полицейский, который поехал на красный свет.
Фото с Facebook-страницы Ирины Гриб