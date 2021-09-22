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На трассе Одесса – Киев «Тойота» врезалась в фуру и загорелась – сообщают о погибшем

На трассе Одесса – Киев «Тойота» врезалась в фуру и загорелась – сообщают о погибшем

Сегодня вечером, 22 сентября, на трассе Одесса – Киев, в районе села Старые Маяки случилось жуткое ДТП: легковой автомобиль «Тойота» врезался в фуру и загорелся.

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Как сообщила в Facebook очевидица события Ирина Гриб, есть погибший.

Официальная информация о ДТП на данный момент отсутствует.

Страшная Авария на трассе не доезжая Старых Маяк в сторону Киева. Водитель Тойоты вырезался в фуру. Труп. Будьте осторожны на дороге. И берегите себя и близких

Опубликовано Ириной Гриб Среда, 22 сентября 2021 г.

 

Как сообщалось, в июле на трассе Одесса – Киев загорелся автобус с пассажирами.

А в Одессе накануне смертельное ДТП спровоцировал полицейский, который поехал на красный свет.

Фото с Facebook-страницы Ирины Гриб

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Редакция ПРОФИЛЬ

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