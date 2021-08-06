Две трагедии на трассе Одесса – Киев – жертвами стали пешеход и водитель

По данным областного управления полиции, на 443 км автодороги 50-летний водитель грузовика Volvo наехал на пешехода, личность которого не установлена. По словам водителя, он не заметил мужчину, лежащего на проезжей части, и не успел затормозить.

А на 437 км дороги водитель автомобиля SsangYong съехал с трассы и врезался в столб недостроенного моста. От полученных травм 38-летний мужчина погиб на месте.

Обстоятельства и причина обоих ДТП выясняют правоохранители.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о ДТП на трассе Одесса – Черноморск: здесь женщина-водитель KIA Magentis неудачно пошла на обгон и, пытаясь избежать столкновения с другой машиной, врезалась в прилавок с арбузами. В аварии пострадала сама водитель и 16-летняя девочка, стоявшая возле прилавка.

Фото: Телеграм-канал «Курс Одесса»