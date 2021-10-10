На трассе авто убило пешехода, а в Одессе сожгли две машины

Киевская трасса стала смертельной ловушкой для мужчины в Раздельнянском районе, а Киевском районе Одессы сгорели две машины. Полиция подозревает поджог.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области.

Hyundai на Киевской трассе сбил насмерть пешехода

Полицейские расследуют обстоятельства ДТП на трассе Киев — Одесса, в которой погиб пешеход. Происшествие произошло ночью на 433 километре автодороги вблизи села Бриновка.

34-летний одессит, возвращаясь домой на Hyundai наехал на 58-летнего жителя Раздельнянского городского общества, когда тот перебегал дорогу в неустановленном и неосвещенном месте. Травмы, полученные пострадавшим, оказались несовместимыми с жизнью.

Водителя правоохранители проверили на содержание алкоголя в крови, результат теста показал, что он был трезв.

Сведения об аварии внесены в единый реестр расследований по ч.2 ст.286 (Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз. Продолжается следствие.

В Киевском районе Одессы сгорели два автомобиля

Полицейские устанавливают обстоятельства возгорания двух автомобилей в Киевском районе Одессы. О том, что горят припаркованные вдоль проезжей части транспортные средства правоохранителей известили работники ГСЧС.

Следственно-оперативная группа, прибыв на место, установила: первым загорелся «Sitroen», принадлежащий 46-летней уроженке Луганска, а затем огонь перекинулся на соседний «Ford», владелец которого устанавливается.

По предварительным выводам, причиной возгорания стал поджог. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают полные обстоятельства происшествия, а также лиц, которые могут быть к ней причастны.

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Фото пресс-службы Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области