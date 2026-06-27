Ключевые моменты:

Из российского плена освободили 160 украинских Защитников, большинство из которых находились там с 2022 года.

Среди уволенных – четверо военных из Одесщины: уроженец Одессы и жители Подольского, Раздельнянского и Болградского районов

Впереди уволенных — восстановление, реабилитация и возвращение к мирной жизни.

Одещина встречает своих Героев

Как уже сообщалось, из российского плена удалось вернуть еще 160 украинских Защитников, большинство из которых находились там с 2022 года.

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, среди уволенных — четверо жителей Одесщины: уроженец Одессы и жители Подольского, Раздельнянского и Болградского районов. Самый молодой из них 28-летний военнослужащий Иван Буну из села Гвоздавка Вторая Зеленогорской общины Подольского района. В российский плен защитник попал в апреле 2022 года во время обороны Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, где украинские военные долго сдерживали наступление российских войск.

По информации нашей корреспондентки, вернулся из плена также защитник из Подольского района села Кодыма Ярослав Чаус. Он попал в плен во время обороны «Азовстали» и провел в неволе четыре года и полтора месяца.

По словам супруги Оксаны, Ярослава трижды вычеркивали из списков на обмен.

Следует отметить, что военные защищали Украину по разным направлениям — в Донецкой, Луганской, Харьковской, Черниговской, Запорожской, Сумской и Киевской областях. Впереди у них восстановление и реабилитация, а также новый этап жизни после плена.

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