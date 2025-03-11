А за даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, у вівторок, 11 березня, буря трохи вщухне — до К-індексу 4 (жовтий рівень), але може бути відчутною для деяких людей.

Як відомо, рівень потужності магнітних бур варіюється між показниками 2 і 9. Що вищий К-індекс, то потужнішим магнітним коливанням він відповідає. Тому 5-бальна магнітна буря відповідає червоному рівню.

Попередньо, вже у четвер, 13 березня, магнітна буря повністю вщухне.

Учені прогнозують, що нова потужна магнітна буря, яка відповідатиме червоному рівню, накриє Україну лише наприкінці місяця, а саме 27 березня. При цьому дослідники попереджають, що сонячна активність може змінитися.

У багатьох під час потужних магнітних бур помітно погіршується самопочуття, зокрема виникає головний біль, запаморочення, нудота, біль у ділянці серця, слабкість, сонливість. Іноді магнітні бурі можуть спровокувати навіть біль у спині та суглобах, підвищений тиск або загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

У разі погіршення самопочуття під час підвищеної сонячної активності рекомендується дотримуватися правил здорового способу життя, а саме: