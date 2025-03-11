будинок на Новосільського, 51
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Про це повідомив депутат Одеської міської ради Василь Єремія на своїй сторінці у Фейсбук.

За словами депутата, проєкт відновлення будинку готовий і його вже представили жителям постраждалого будинку.

Одеська міська рада вже виділила на ремонт 12 млн грн, але, на жаль, ця сума не покриє всіх витрат, тому є потреба в її збільшенні.

«Цілісність будівлі, громадські та загальні приміщення будуть відновлені коштом міського бюджету», – зазначив Василь Єремія.

До теми: В Одесі знайшли спосіб як мешканцям пошкоджених будинків-пам’яток архітектури отримати компенсацію

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