Про це повідомив депутат Одеської міської ради Василь Єремія на своїй сторінці у Фейсбук.
За словами депутата, проєкт відновлення будинку готовий і його вже представили жителям постраждалого будинку.
Одеська міська рада вже виділила на ремонт 12 млн грн, але, на жаль, ця сума не покриє всіх витрат, тому є потреба в її збільшенні.
«Цілісність будівлі, громадські та загальні приміщення будуть відновлені коштом міського бюджету», – зазначив Василь Єремія.
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