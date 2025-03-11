Про це повідомляє сайт Opendatabot.

Утім, українці не поспішають платити штрафи: з початку року вже відкрито майже 10 тисяч проваджень за несплачені штрафи – майже стільки ж, скільки за весь 2023 рік. Серед відкритих минулого року проваджень закрили тільки кожне друге.

Найактивніше українців штрафують цього року в Дніпропетровській області – 1 053 провадження. Одеська область на п’ятому місці – 854 таких провадження.

Кожен другий штраф виписано на людей 25-35 років.

Нагадаємо, чоловікам віком від 18 до 60 років, які не оновили свої дані в ТЦК і СП або не перебувають на військовому обліку, загрожує штраф від 17 000 до 25 500 грн під час воєнного стану або за повторне порушення – таку норму було запроваджено минулого року. Якщо штраф не сплатити в строк, сума подвоюється після передання справи до виконавчої служби.

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