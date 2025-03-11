А по данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, во вторник, 11 марта, буря немного утихнет – до К-индекса 4 (желтый уровень), но может быть ощутимой для некоторых людей.

Как известно, уровень мощности магнитных бурь варьируется между показателями 2 и 9. Чем выше К-индекс, тем более мощным магнитным колебаниям он соответствует. Поэтому 5-балльная магнитная буря соответствует красному уровню.

Предварительно, уже в четверг,13 марта, магнитная буря полностью утихнет.

Ученые прогнозируют, что новая мощная магнитная буря, которая будет соответствовать красному уровню, накроет Украину только в конце месяца, а именно 27 марта. При этом исследователи предупреждают, что солнечная активность может измениться.

У многих во время мощных магнитных бурь заметно ухудшается самочувствие, в частности возникает головная боль, головокружение, тошнота, боль в области сердца, слабость, сонливость. Иногда магнитные бури могут спровоцировать даже боль в спине и суставах, повышенное давление или обострение хронических заболеваний.

Что делать во время магнитной бури

При ухудшении самочувствия во время повышенной солнечной активности рекомендуется соблюдать правила здорового образа жизни, а именно: