Профспілка надіслала лист до Міністерства освіти і науки України з пропозицією призупинити або переформатувати реорганізацію ВНЗ. Йдеться про морські заклади вищої та фахової передвищої освіти, зокрема Національний університет «Одеська морська академія», Херсонську державну морську академію та Дунайський інститут НУОМА.

У відповіді МОН заявило, що наразі відсутні будь-які розпорядчі документи щодо реорганізації Національного університету «Одеська морська академія». Те ж саме стосується і Херсонської державної морської академії.

До теми: Реорганізація Одеської юракадемії: у Ківалова вимагають звільнити міністра освіти

«Модернізація вишів є частиною Стратегії розвитку вищої освіти на 2022-2032 роки та відповідає рекомендаціям Європейської комісії в рамках Пакета розширення 2023 для підвищення якості освіти. Усі зміни мають здійснюватися за законодавством, із дотриманням трудових прав працівників та без порушення освітнього процесу»,- йдеться у відповіді.

Нагадаємо, згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України від 12 лютого 2025 р. №111-р «Про реорганізацію Національного університету “Одеська юридична академія”, цей виш має увійти до складу Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, який стане правонаступником майна, прав та обов’язків Національного університету “Одеська юридична академія”.

У юракадемії з таким рішенням Кабміну не погодилися і вважають, що розпорядження щодо злиття вишів не має законних правових підстав. У закладі наголошують, що досі немає оприлюдненого плану реформування закладів вищої освіти.

Читайте також: Реорганізація Одеської юракадемії: у Ківалова вимагають звільнити міністра освіти