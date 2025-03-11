Моторошними подробицями поділилася волонтерка Тетяна Чабаліна.

За словами жінки, “концтабір” для тварин випадково виявили місцеві підлітки, почувши собачий скиглення. У великій бетонній ямі виявили ослаблених, але живих чотирьох собак.

На місце події виїхали волонтери, які витягли з бетонної в’язниці чотирьох собак. Наразі врятовані собаки перебувають у притулку.

«Також витягли три собачі трупи й один котячий. Ми не знаємо, хто їх туди скидав, але це справа рук людських. Якби це була одна тварина, можна було б припустити, що вона туди випадково впала, але сім собак і один кіт – це не збіг», – каже Тетяна Чабаліна.

Про те, що трапилося, повідомили мера Роздільної.

Раніше повідомлялося, що в місті Арциз Одеської області відбувається масова травля тварин, зокрема стерилізованих.

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