Чим небезпечні батарейки

Згідно з дослідженнями фахівців, одна пальчикова батарейка забруднює 20-25 кубометрів землі або 400 літрів води. Містить вона цілий «букет» важких металів. Після руйнування корпусу батарейки вони потрапляють у ґрунт, ґрунтові води. І розносяться на кілометри – у водойми, що використовуються для водопостачання, на поля, де вирощують сільгоспкультури. А в результаті проникають в організм людини.

Свинець, накопичуючись, вражає нирки, нервову систему, кісткові тканини.

Кадмій шкодить ниркам і легеням.

Ртуть згубно впливає на нервову систему і мозок.

Нікель і цинк можуть викликати дерматит.

Лужний електроліт, що входить до складу батарейок, не найкращим чином позначається на шкірі та слизових оболонках.

Як утилізують батарейки

Щоб захистити довкілля та людину від негативних наслідків, використані батарейки необхідно правильно утилізувати. Але в Україні немає заводів з їх переробки.

І для вирішення цієї проблеми українські екоактивісти створили громадську організацію «Батарейки, здавайтеся». Свої пункти прийому вони розмістили в мережі відомих компаній. Співпраця громадського проєкту та бізнесу полягає в тому, що від реалізації нових батарейок фінансується утилізація старих. Адже за їх переробку треба платити. І певний відсоток від продажу батарейки, припустімо, у «Сільпо», спрямовується на утилізацію тих, що вже відпрацювали.

Ще до війни екоактивісти налагодили партнерство із заводом по переробці батарейок у Румунії. Не змогло завадити проекту навіть широкомасштабне вторгнення РФ. Відтепер батарейки відправляють паралельно на кілька заводів у Європі. У відправлення команда «Сільпо» кладе GPS-трекер, який дозволяє відстежити їх шлях до заводу.

Де батарейки приймають

В Одесі такі пункти приймання батарейок розташовані у всіх супермаркетах торгівельних мереж

«Сільпо»,

«Комфі»,

«Епіцентр»,

«Нова лінія»,

«Ysk»,

АЗК WOG.

Контейнери для їх збору встановлено біля кас. На них зображено тварин та голограму «Гарантована переробка».

За один раз можна здати не більше 50 батарейок. Якщо їх накопичилося більше, слід звернутися до екоактивістів руху «Батарейки, здавайтеся» за телефонами: (099) 311-67-96; (097) 168-55-76.

Які батарейки можна здавати

Здати на утилізацію можна будь-які типи батарейок:

пальчикові,

таблетки,

повербанки,

батареї від телефонів і ноутбуків.

Не можна здавати:

ртутні лампи та градусники,

електроніку та електронні сигарети,

великі акумулятори для автомобілів.

Обережно, шахраї!

Пункти прийому використаних батарейок можна побачити і на інших локаціях міста. Але, на жаль, не всі компанії, які їх збирають, забезпечують належну переробку. Замість цього здані батарейки або їхню частину нелегально захоронюють на полігонах, залишають на віддалених складах або навіть викидають у річки та лісопосадки.

Про такі отруйні звалища нерідко інформує Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу. Але винуватців, на жаль, не завжди вдається знайти. Як вважають учасники екологічного руху, викидають батарейки компанії, які хочуть виглядати «зеленими» в очах своїх клієнтів.

Таким, на їхню думку, більше довіряють. Але оскільки за переробку треба платити, батарейки нелегально захоронюються на полігонах побутових відходів або викидаються в місцевій посадці. Тож, якщо ви справді хочете захистити довкілля від чергової порції токсичних речовин, здавати використані батарейки необхідно тільки в пунктах компаній, що співпрацюють з екоактивістами.

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