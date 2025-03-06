Про це повідомили в бригаді.
У бригаді зазначили, що бійці здобули колосальний досвід, але війна змінюється, удосконалюються технології, умови та виклики щоразу стають жорсткішими.
«Щоб перемогти ворога, маємо змінитися і ми», – зазначили в бригаді.
126-ту окрему бригаду територіальної оборони (ТРО) було сформовано в Одесі 8 березня 2022 року. Уже у квітні частина її підрозділів вирушила на Миколаївщину для виконання бойових завдань, спрямованих на звільнення південних регіонів України від ворога.
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Воїни бригади визволяли Правобережжя Херсонщини, відбивали атаки ворога під Часовим Яром, першими ступили на лівий берег Дніпра, утримували плацдарм на Кринках. Пліч-о-пліч із побратимами-морпіхами виконували бойові завдання за прямим призначенням морської піхоти. Форсували водну перешкоду, проводили штурми.
1 жовтня 2024 року Президент України відзначив 126-ту окрему бригаду ТРО Військово-Морських Сил почесною відзнакою «За мужність і відвагу» з врученням стрічки до Бойового Прапора.
Також Володимир Зеленський передав орден «Золота Зірка» рідним загиблого Героя України Святослава Алексапольського – командира взводу розвідки одеської 126-ї бригади.