Про це повідомили в бригаді.

У бригаді зазначили, що бійці здобули колосальний досвід, але війна змінюється, удосконалюються технології, умови та виклики щоразу стають жорсткішими.

«Щоб перемогти ворога, маємо змінитися і ми», – зазначили в бригаді.

126-ту окрему бригаду територіальної оборони (ТРО) було сформовано в Одесі 8 березня 2022 року. Уже у квітні частина її підрозділів вирушила на Миколаївщину для виконання бойових завдань, спрямованих на звільнення південних регіонів України від ворога.

Воїни бригади визволяли Правобережжя Херсонщини, відбивали атаки ворога під Часовим Яром, першими ступили на лівий берег Дніпра, утримували плацдарм на Кринках. Пліч-о-пліч із побратимами-морпіхами виконували бойові завдання за прямим призначенням морської піхоти. Форсували водну перешкоду, проводили штурми.

1 жовтня 2024 року Президент України відзначив 126-ту окрему бригаду ТРО Військово-Морських Сил почесною відзнакою «За мужність і відвагу» з врученням стрічки до Бойового Прапора.

Також Володимир Зеленський передав орден «Золота Зірка» рідним загиблого Героя України Святослава Алексапольського – командира взводу розвідки одеської 126-ї бригади.